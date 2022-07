Fiorentina, il centrocampo gira: tra nuovi innesti e certezze

Il centrocampo della Fiorentina è pronto per rendere il gioco di Italiano ancora più spumeggiante

Nel 4-3-3 di Italiano, il centrocampo è una zona fondamentale per il buon esito della sua idea di gioco. Tanto il lavoro svolto in questo ritiro, soprattutto per inserire Rolando Mandragora. Serve tempo, ma l'ex Toro sta entrando nei meccanismi di gioco dell'ex Spezia. Di fianco a lui, un solido Amrabat è pronto a prendersi le chiavi del gioco viola. Senza dimenticare Bonaventura, leader silenzioso di questa squadra.