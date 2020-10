Fiorentina, Iachini all’esame di… Italiano

La sua panchina non è (ancora) a rischio, ma per Beppe Iachini la gara con lo Spezia sarà un test già delicato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, giocando sui nomi dei tecnici, per l’allenatore viola sarà un esame di Italiano. Sì, perché la Fiorentina ha il settimo monte ingaggi della Serie A ma la classifica piange, Commisso si aspetta un salto di qualità e soprattutto che la sua creatura lotti per un posto in Europa. Nell’immediato le aspettative dovranno trasformarsi in sei punti tra liguri e Udinese, per spazzare via le scorie dell’addio di Chiesa.

OPERAZIONE DECOLLO PER IACHINI, IL TECNICO VIOLA SI GIOCA GIA’ IL FUTURO