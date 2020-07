Fiorentina, i numeri hanno detto Iachini. Soprattutto una difesa di ferro

La forza dei numeri: Rocco Commisso avrà guardato anche quelli quando ha deciso di confermare Beppe Iachini sulla panchina viola. Nelle 20 gare di campionato guidate sono arrivate 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, e la Fiorentina ha segnato 27 gol incassandone 19 (contro i 28 in 17 match della gestione Montella). La Nazione snocciola le statistcihe accumulate dal tecnico, tra cui la media punti (1,45 a partita) inferiore solo a Pioli e Gattuso tra i tecnici subentrati. Senza contare che per nove partite Iachini non ha potuto contare su Franck Ribery. Nelle undici partite post-pandemia invece, sono stati 16 i punti conquistati, altrettante le reti messe a segno. Il dato che spicca però è quello delle reti incassate: 11, le stesse dell’Atalanta da quando si è ripreso a giocare.

COMMISSO: “IACHINI MERITA FIDUCIA. CI SIAMO PORTATI AVANTI”