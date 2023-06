Fiorentina, girone di ritorno da Champions. Un insegnamento per il futuro

Quanta strada che ha fatto la Fiorentina. A verdetti arrivati, con i viola ufficialmente ottavi nella classifica finale, il Corriere Fiorentino torna sul percorso di crescita dei viola, che a febbraio, alla vigilia del match con il Verona era in piena contestazione e a rischio zona retrocessione. Nel momento più difficile, Italiano e i suoi hanno fatto quadrato e trovato la forza per iniziare una rincorsa esaltante: 31 punti in 15 partite, con solo due sconfitte, nessuno ha fatto meglio in un cammino da Champions. Se infatti si fosse giocato soltanto il girone di ritorno, la Fiorentina avrebbe inanellato 33 punti in 19 gare, ad oggi nelle prime quattro. Per giunta, in una stagione da record per numero di partite giocate. E non è poco.