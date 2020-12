Fiorentina-Genoa, una sfida thriller nella storia. Gli arbitri non se la passano bene

Fiorentina e Genoa in passato non hanno risparmiato emozioni, anzi: La Nazione ricorda la storia della sfida, ricca di episodi thriller, come quando, nel 1928, il pubblico inseguì l’arbitro Galassi fino alla stazione di Signa. Oppure nel 1947, quando a seguito di un gol decisivo ingiustamente annullato il campo di gioco venne invaso. La sfida-salvezza di due stagioni fa si era già verificata nel 1978, e anche allora i viola e i rossoblu evitarono la B grazie a un 2-1 dell’Inter, non sull’Empoli, ma sul Foggia. Unica eccezione nel 1940, quando Fiorentina-Genoa valse la Coppa Italia e il primo trofeo della storia dei viola.

