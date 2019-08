Fiorentina-Galatasaray, la prima gara della nuova proprietà al Franchi

Quella di stasera (ore 21 al Franchi, curve chiuse per lavori) sarà la prima gara della nuova proprietà italoamericana a Firenze. Una sfida che servirà a Montella per cercare conferme e certezze in vista dell’inizio del campionato. Tra una settimana esatta, però, ci sarà da giocare la prima sfida ufficiale: quella in Coppa Italia, sempre al Franchi. Anche per questo il tecnico viola non penserà agli esperimenti ma si concentrerà su una bozza di formazione che sia la più verosimile possibile rispetto a quella con la quale partirà in stagione. Lo riporta La Repubblica.