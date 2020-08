Fiorentina Femminile, la caccia alla Juve inizia dall’Inter. Stasera l’esordio delle viola

Come sottolinea La Nazione, con la gara d’esordio in campionato in programma stasera al Franchi (ore 20:45), la Fiorentina femminile apre la caccia alla Juventus. La rinnovata e ambiziosa squadra di Cincotta torna in campo dopo il lungo stop causa Covid per affrontare l’Inter in una gara dai tanti risvolti. Sarà la prima partita con la nuova divisa ufficiale targata Robe di Kappa e la prima in maglia viola di tante giocatrici arrivare a Firenze per assottigliare il gap con la Juventus in chiave scudetto. Doveva essere anche la prima da ex per Ilaria Mauro, ma l’attaccante nerazzurra ha dovuto dare forfait per un problema fisico.

La Fiorentina potrebbe anche presentarsi con un attacco leggero, schierando Neto alle spalle della coppia Bonetti-Sabatino, con Piemonte possibile outsider. Ma quello in attacco non sarà l’unico dubbio, con alcune giocatrici non la meglio e per le quali si deciderà solo alla vigilia. Cincotta potrebbe essere orientato a schierare una difesa a tre e una linea mediana a quattro, con il trequartista dietro, appunto, alla coppia offensiva. C’è curiosità, come detto e anche una sana tensione per un esordio tutt’altro che semplice. L’Inter diretta da Sorbi si è rinforzata e con la brasiliana Sousa in difesa ha halzato il livello della linea.