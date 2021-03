Fiorentina Femm., oggi alle 14:30 contro il Sassuolo

Dopo il ko in Champions League contro il Manchester City e aspettando il ritorno del match che si giocherà a Firenze giovedì, la Fiorentina Femminile oggi va a caccia del riscatto contro il Sassuolo. C’è da «vendicare» il ko nel derby contro la Florentia e nessuno intende perdere tempo. «In questo momento lo spirito è di estremo sacrificio e grande umiltà», ha spiegato il tecnico Cincotta. «Per la prima volta c’è grande preoccupazione, lo scenario è questo e non quello che vorremmo fosse». Cincotta non si fida dell’avversario, scaltro quanto serve per scalare la classifica fino al terzo posto. Il fischio d’inizio, ricorda La Nazione in edicola oggi, è in programma alle 14:30 allo stadio Ricci.

