Fiorentina, ecco tutti i nazionali: gli impegni dei giocatori viola

Il Corriere Fiorentino riporta tutti gli impegni dei giocatori della Fiorentina con le proprie nazionali. Se la sosta viene buona per recuperare energie per l’intenso finale di stagione, è anche vero che questo discorso non vale per tutti. Sono sei infatti i giocatori della Fiorentina che, da oggi, saranno a disposizione delle rispettive Nazionali. Sia Jovic che Milenkovic sono stati convocati dal c.t. della Serbia per il doppio match di qualificazione ad Euro24 contro Lituania (a Belgrado) e Montenegro, a Podgorica. Stesso discorso per Barak, che con la Repubblica Ceca affronterà Polonia e Moldavia. Kouame invece sarà impegnato nelle qualificazioni di Coppa d’Africa contro le Isole Comore mentre Amrabat (col Marocco) sfiderà Perù e Brasile in amichevole. Infine Gonzalez, convocato dall’Argentina per i match con Panama e Antille Olandesi. Italiano quindi, li potrà riavere solo qualche giorno prima del delicato impegno del 1° aprile, a San Siro con l’Inter.