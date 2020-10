Fiorentina, è un problema di testa. “Vietato passare in vantaggio…”

E se la via per soffrire fosse quella di non passare in vantaggio? La Repubblica ci scherza sopra, ma sottolinea la difficoltà della squadra di Beppe Iachini, passata da difensivamente compatta a sbilanciata in avanti in poco tempo, grazie (o per colpa) della qualità degli interpreti. Almeno per atteggiamento, visto che il gioco ancora latita…

E’ questione di testa, prosegue il quotidiano: Borja Valero predica calma, e il suo rientro magari aiuterà la squadra a non perdere la trebisonda e ad uscire dall’anonimato della decima posizione con dieci gol fatti e dieci subiti. Ribery e Callejon dovranno darsi da fare per aiutare i più giovani, perché le colpe non potranno essere sempre addossate solo all’allenatore e al suo staff.

“IACHINI SCELTA FORTE DI COMMISSO, CHE NON SI FA CONDIZIONARE”