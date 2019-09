Fiorentina, due giorni di riposo. Da giovedì i biglietti per la Juve

Il corriere dello Sport-Stadio informa circa la concessione da parte di Montella di due giorni di riposo alla squadra, che di conseguenza tornerà in campo mercoledì pomeriggio per gli allenamenti. Intanto, da giovedì sarà possibile acquistare i biglietti per la sfida della terza giornata contro la Juventus, in programma dopo la sosta. Gli abbonamenti, intanto, procedono a gonfie vele: porte aperte fino a prima della sfida ai bianconeri.

PEDRO ATTTERRA A ROMA, IL VIDEO

OUDIN VICINO; DALLA FRANCIA CONFERMANO