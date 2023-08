Fiorentina, così Castrovilli rimane fuori: difficilmente sarà utilizzabile

Nuova tegola su Gaetano Castrovilli.Dopo la trattativa naufragata con il Bournemouth per non aver superato le visite mediche, nella giornata odierna si sottoporrà ad un nuovo intervento al ginocchio. Nella tarda serata la Fiorentina ha diffuso il report medico circa le condizioni del numero 10 pugliese. «Il calciatore Gaetano Castrovilli, in accordo con la Società, verrà sottoposto dal Professor Mariani, che lo ha operato nell’aprile 2022, ad artroscopia di controllo programmata». Questo significa un probabile nuovo stop per il centrocampista, ancora in attesa di definire la sua situazione contrattuale con il club (accordo in scadenza nel 2024). Sta di fatto che, con ogni probabilità, Castrovilli avrà bisogno di tempo per recuperare e difficilmente sarà inserito nelle liste per campionato e Conference League. Lo riporta La Nazione.