Fiorentina, cosa va e cosa no dopo 180 minuti

Due sconfitte su altrettante partite, l’inizio di campionato della Fiorentina è stato col freno a mano tirato. Sul Corriere Fiorentino troviamo un’analisi sulle prime due uscite viola, due scivoloni diversi per come sono arrivati. Segnali incoraggianti dopo la sfida contro il Napoli, di natura opposta dopo quella a Genova. Coloro che resteranno a Firenze durante la sosta lavoreranno insieme a Montella per affinare l’intesa, per un calcio divertente che possa coinvolgere i tifosi. Nel 2012 l’entusiasmo si è ricreato così, Ma serve migliorare la precisione sotto porta e anche la gestione della partita deve essere più continua: oltre la metà dei gol subiti sono arrivati nel finale del primo tempo e nella metà del secondo, cali da evitare.