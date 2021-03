Fiorentina, contro il Milan per provare a sfatare il tabù big

L’edizione odierna di Tuttosport snocciola un dato poco edificante per la Fiorentina. Il rendimento contro le big è da zona rossa: in questa stagione infatti sono arrivati 8 k.o. e una sola vittoria. Per non vanificare l’effetto Benevento, i viola dovranno compiere la non facile impresa di ottenere un risultato positivo con il Milan. E il tabù casalingo, visto che l’unico successo contro le grandi è quello di Torino contro la Juventus.

