Fiorentina, con il Parma la gara clou: serve vincere per due motivi

Stavolta la partita contro il Parma può essere definita la gara della stagione. È una sfida che può orientare, nel bene o nel male, il proseguimento della stagione viola. Dopo settimane di relativa tranquillità, la Fiorentina è scivolata di nuovo nella zona pericolosa della classifica. Battere i gialloblù, si legge sul Corriere Fiorentino in edicola oggi, oggi avrebbe una doppia valenza. Intanto per fare un balzo in avanti, approfittando del pareggio fra Spezia e Benevento, e poi per spegnere definitivamente le ambizioni di salvezza della squadra di D’Aversa.

