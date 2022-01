Fiorentina come Conor McGregor: Genoa fatto a brandelli

Liguri completamente annientati

Una gara dominata dall'inizio alla fine. Una squadra in campo, la Fiorentina, con una voglia matta di 'spaccare' per quell'ancora mal digerito 4-0 col Torino. I Viola, scrive il Corriere Fiorentino, riducono il Genoa a brandelli. Proprio come è solito fare la star UFC Conor McGregor e che Capitan Biraghi, dopo il divertente fotomontaggio, ha voluto imitare nell'esultanza. Per il terzino si tratta di una gara che difficilmente dimenticherà dopo la doppia magia su punizione. Insomma, una serata perfetta che i gigliati chiudono col 74% di possesso palla e con un Genoa annichilito.