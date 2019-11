Fiorentina, ciclo di ferro: tour de force da qui a Natale

Si preannuncia un mese impegnativo per la Fiorentina. Da qui alla sosta natalizia un ciclo di sei partite che racconteranno – scrive il Corriere Fiorentino – quali ambizioni potranno cullare squadra e società nel nuovo anno. Si comincia domani a Verona, sabato prossimo a Firenze arriverà il Lecce degli ex Liverani e Babacar. Martedì 3 dicembre inizierà l’avventura in Coppa Italia, contro il Cittadella al Franchi. Poi il calendario si farà ancora più in salita: prima il Torino in trasferta, poi l’Inter al Franchi, infine la Roma di nuovo in casa.

