“Fiorentina ciambella di salvataggio per Balotelli, la prenda al volo”

La pazza idea per l’attacco della Fiorentina è Mario Balotelli. Dell’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan, ha scritto così Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport:

Ora è la Fiorentina a farsi avanti per Mario Balotelli a parametro zero ed è una candidatura che arriva al momento opportuno per il centravanti a cui Roberto Mancini vorrebbe proprio dare una chance in Nazionale per l’Europeo. A pochi giorni dalla figuraccia sul lungomare di Napoli, questa è una bella ciambella di salvataggio per l’incorreggibile SuperMario. La prenda al volo e non stia lì a sottilizzare per lo stipendio, che ora è fissato a quota 4 milioni netti. Tanto più che il Decreto Crescita concede anche a lui la possibilità di ottenere un robusto sconto fiscale.