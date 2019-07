Fiorentina, Chiesa sblocca il mercato? Rafinha è l’ultima tentazione

Sulle pagine de La Repubblica questa mattina possiamo leggere degli ultimi aggiornamenti e interessamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. Dirigenza al completo stanotte in New Jersey nell’ultima gara di ICC contro il Benfica propabilmente per mettere nero su bianco il mercato viola e le sue prime ‘mosse’. Sistemata la pratica Chiesa che avverrà soltanto al ritorno a Firenze quando società e giocatore si incontreranno per definire ogni dettaglio, la Fiorentina guarda in Europa per i prossimi acquisti. L’ultimo nome è quello di Rafinha del Barcellona (in prestito recentemente all’Inter). Costo del cartellino 15 milioni di euro e tre milioni di ingaggio. C’è da limare sicuramente l’offerta per il giocatore che intanto tratta anche con il Valencia. Permangono le piste che portano a Lirola del Sassuolo, Bonifazi del Torino che potrebbe arrivare in prestito proprio dai granata, cosi come il nome del centrocampista Demme e l’idea Balotelli in attacco.