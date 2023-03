Fiorentina, che passione: 10% in più di tifosi viola

Si può parlare di un autentico boom. Aumentano i tifosi del Torino, e non di poco: la crescita degli appassionati di fede granata è stata stimata intorno a un sostanzioso 8% rispetto alla stagione precedente. Il Torino, così, raggiunge quota 450mila tifosi sparsi per l’Italia, trainato anche dal radicamento della sua tifoseria in ogni regione grazie ai Toro Club presenti ovunque. E si consolida all’ottavo posto nella classifica generale, con una Lazio settima (520.000 tifosi) che non è più così lontana. È una progressione considerevole che permette al Torino di guadagnare la zona Champions tra i club di Serie A che hanno registrato un maggiore incremento come seguito e come bacino di utenza da un anno all’altro. Il club granata sale al quarto posto tra le società del nostro campionato nella speciale classifica stilata per crescita di tifosi, alle spalle dell’Udinese (+16%, 179mila tifosi), del Milan (+13%, 4.167.000 di tifosi) e della Fiorentina (+10%, 621mila sostenitori). I dati emergono dalla ricerca periodica Sponsor Value della bolognese StageUp, presieduta da Giovani Palazzi, e di Ipsos. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.