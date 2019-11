Fiorentina, che numeri! In venti giorni grandi presenze al Franchi

Tra Novembre e Dicembre arriverà un importante mini ciclo di gare casalinghe molto importanti per la Fiorentina e su cui quasi sicuramente si registreranno grandi numeri per le presenze dei tifosi viola. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina mette la lente d’ingrandimento sulle gare interne che verranno per la squadra viola: si parte con l’anticipo del 30 Novembre contro il Lecce a cui seguirà la gara di Coppa Italia contro il Cittadella e per concludere con i due big match di campionato con Inter e Roma. Intanto per la sfida contro la squadra di Conte è già iniziata la pre vendita: per adesso soltanto per gli abbonati in possesso della Fidelity Card. Soltanto con le ultime due gare citate si stima una presenza di oltre 70.000 tifosi viola presenti al Franchi, vista la media ottenuta fin qui che supera le oltre 35000 unità a partita e che vede nella gara interna contro la Juventus un record di presenze di oltre 40000 spettatori viola. L’entusiasmo e la voglia di Fiorentina è tornata a Firenze.