Fiorentina, che balzo sui social: ancor più contenuti in arrivo

Il periodo di lockdown forzato ha costretto la Fiorentina a dirigere fuori dal campo molte delle proprie energie. Ne ha beneficiato il comparto digitale e social, tra contest, idee fotografiche e video, artwork e sondaggi. Ma anche parodie e iniziative come la telefonata di Antognoni al tifoso centenario. I numeri sono soddisfacenti assai, e la diretta fiume organizzata per il compleanno della presidenza di Commisso ne è un chiaro esempio. In futuro, gli sforzi saranno concentrati ancor di più sui contenuti in lingua inglese.