I rapporti riallacciati dalla Fiorentina con il Chelsea (LEGGI QUI), potrebbero servire per cercare qualche occasione di mercato tra i giovani dei blues. I londinesi hanno un ricco parco giocatori in uscita e, come scrive La Nazione, a parte Olivier Giroud che è stato richiesto da Juve, Inter e Lione la scelta può essere valida anche nel giro della talentuosa squadra Under 23.