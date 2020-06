Fiorentina, cercasi gol in casa dall’attacco. Vlahovic e compagni, ci siete?

16 febbraio: ecco gli ultimi gol degli attaccanti viola, doppiette per Vlahovic e Chiesa in trasferta a Marassi, casa Samp. Per un gol casalingo, si risale all’8 febbraio, gol di Chiesa contro l’Atalanta, mentre Vlahovic non timbra il cartellino al Franchi dal 15 dicembre, pari 1-1 con l’allora capolista Inter. Il serbo per adesso è il capocannoniere viola con otto reti in stagione, e i tifosi gliene chiedono una al rientro col Brescia. Si vedrà, fatto sta che i gol degli attaccanti in casa latitano: Ribery non ha ancora mai fatto esultare la Fiesole (gol a Parma e a San Siro), Cutrone nemmeno – in campionato, s’intende. Il debutto di Kouamé, atteso in estate, potrà aiutare a soverchiare questa statistica? Se lo chiede Tuttosport.