Fiorentina, brusco risveglio. Ma il Var dov’è?

Una brusco risveglio, una doccia gelata. Scrive così il Corriere Fiorentino in riferimento alla sconfitta della Fiorentina contro la Lazio per 2-1. La domanda: i viola possono giocarsi l’Europa? Il risultato direbbe di no, ma la classifica resta corta. E’ stata una partita a scacchi. La prima mossa giusta l’ha fatta Correa, autore del gol del vantaggio su assist di Immobile. La Fiorentina, però, è rimasta in piedi ed ha pareggiato: strappo di Castrovilli, assist di Ribery, gol di Chiesa. Sono loro tre gli interruttori. Nel secondo tempo Montella ha provato a rialzare i ritmi inserendo Sottil al posto di Lirola. Il tecnico ha provato a vincere, ma ha perso. Con Immobile, se ti distrai, paghi, ma è anche vero che la rete della vittoria biancoceleste è arrivata in modo dubbio, con Lukaku che interviene in modo falloso su Sottil. L’arbitro non va nemmeno al Var e Montella, nel dopo gara, si infuria. E non è la prima volta quest’anno.