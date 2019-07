ICC – Fiorentina-Benfica, le probabili formazioni: incrocio con l’ex Seferovic

Il Corriere dello Sport-Stadio, dopo aver dato conto dei ritorni di Chiesa e Milenkovic alle disposizioni di Montella, traccia le probabili formazioni della sfida fra Fiorentina e Benfica in programma nella notte, alle ore 2:00: eccole di seguito.

FIORENTINA 4-3-3: Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic

All.: Montella.

BENFICA 4-4-2: Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas

All.: Bruno Lage.