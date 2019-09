Fiorentina bella e organizzata: si vede il lavoro di Montella

La Fiorentina – scrive La Gazzetta dello Sport – ha giocato il calcio armonioso e leggero (lo stesso che il Milan tanto desiderava per sé) con cui cerca ovunque di imporsi con il possesso del pallone. E’ bella, divertente e organizzata: qui il lavoro dell’allenatore è decisamente evidente. Lo era stato anche contro Napoli, Juventus e Atalanta, tre delle quattro avversarie affrontate nell’avvio durissimo di stagione: contro il podio del campionato scorso la Fiorentina aveva raccolto meno di quanto meritato. La squadra più rinnovata d’Europa ha già chiare le istruzioni del tecnico e montato in campo l’impianto studiato in allenamento per valorizzare la manovra. Come la prima Fiorentina di Montella anche questa rinuncia al centravanti: Chiesa e Ribery (come Jovetic-Ljajic) non concedono riferimenti agli avversari e uno finisce per esaltare l’altro. Questa Fiorentina, invece, è diversa dalla precedente per la qualità del centrocampo e per età media: meno tecnico di quello formato da Borja, Aquiliani e Piazzaro, ma più giovane.

