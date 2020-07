Fiorentina avvilente, la retrocessione va allontanata. Tutti sotto esame

Questa, in sintesi, l’opinione di Paolo Chirichigno che si legge oggi su La Nazione:

La Fiorentina è di una pochezza avvilente, gioca da retrocessione e ha un tecnico già sfiduciato per la prossima stagione. Una vittoria del Lecce e una del Genoa nelle prossime giornate, se continua così, potrebbero spalancare le porte dell’Inferno. Sono tutti sotto esame, sperando che il finale di campionato non porti le preoccupazioni dello scorso anno. Se poi Ribery accusa la fatica e Castrovilli incappa nella prima serata no della sua esperienza in Serie A, allora è notte fonda…