Fiorentina autolesionista: persi due punti pesanti

“Una svolta a metà“: titola così il Corriere Fiorentino in riferimento a Bologna-Fiorentina 1-1

La paura fa 94. E tiene inchiodata la Fiorentina a una realtà ancora molto preoccupante. Non solo per la classifica, ma anche e soprattutto per quel terrore dal quale questa squadra non riesce a liberarsi e che ieri l’ha condannata a un pareggio che ha il sapore di un bordino caldo buono giusto per difendersi dal grande freddo. Basta pensare al finale del match col Bologna e a quell’atteggiamento tipico di chi è preda di fantasmi e tifosi. Palloni rinviati a casaccio, baricentro bassissimo, errori. Come quello (gravissimo) di Pezzella che prima ha perso palla e poi, per completare l’opera, ha commesso fallo (inutile) che ha permesso a Orsolini, al 94′, di calciare la punizione dell’1-1. Un capolavoro di autolesionismo pagato caro. Perché due punti persi, in una situazione come quella nella quale si ritrova la Fiorentina, pesano.