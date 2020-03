Fiorentina attiva nel sociale: presto deciderà come sostenere chi ne ha bisogno

Come scrive il Corriere Fiorentino, la chiusura del centro sportivo avrà un effetto anche sulle altre aree dell’azienda. Da oggi anche gli altri dipendenti del club staranno a casa, per chi è possibile gli impegni saranno portati avanti in via telematica: sarà il cosiddetto smart working, lavoro agile.

I vertici societari della Fiorentina sono operativi anche sul campo sociale. Prestò verrà deciso il modo migliore per sostenere chi ha bisogno durante questo periodo complesso.