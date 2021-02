Fiorentina attesa da un tour de force importante: Prandelli cerca conferme dal gruppo

La partita di domani con l’Inter (la probabile formazione) aprirà un ciclo piuttosto intenso per la Fiorentina, nota La Nazione. Sei partite in un mese, da affrontare con le certezze accumulate nella trasferta di Torino. Perché a detta di tutti la Fiorentina avrebbe dovuto avere ben altri orizzonti, ma la sicurezza delle proprie potenzialità e sempre mancata. E allora Prandelli ha richiamato al sudore, al sacrificio per ricompattare la squadra ed ottenere risultati. Che la batosta di Napoli abbia lasciato il segno, diventando un punto di svolta? Possibile. Ci sono ancora delle difficoltà, ma la strada intrapresa sembra quella corretta. L’Inter arriva a Firenze, ed è l’occasione per dimostrarlo.

Bonaventura: “Il gol? Meglio l’assist per Ribery”