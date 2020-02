Come scrive Repubblica, gli occhi di tutti i tifosi viola, e non solo, domani saranno sull’arbitro Mariani che dirigerà Fiorentina-Atalanta. Da parte della curva Fiesole sono attesi striscioni e cori per la proprietà: Commisso sarà in tribuna autorità e ha dimostrato, sulla questione arbitri, di non voler arretrare neanche di un centimetro.