Contro l’Atalanta, è tempo di esami. Sul campo e non solo…

Commisso ha invitato i tifosi all’ironia, le due politiche cittadine si sono tese la mano, ma la tensione è comunque alta; come se non bastasse, la vigilia di Fiorentina-Atalanta è contaminata dalle polemiche per l’arbitraggio della partita contro la Juventus. Gasperini ha fatto un passo indietro e la sua Dea sarà molto motivata: non partirà con una formazione di riserva, questo è sicuro.

Quanto alla Fiorentina, prosegue La Nazione, la buona notizia è il probabile rientro di Castrovilli dopo lo stato confusionale che lo aveva interessato nella partita contro il Genoa. 32mila, ad oggi, le presenze previste, con un servizio di vigilanza allo studio per evitare contatti troppo ravvicinati tra parterre e Gasp. E gli attriti tra Commisso e Nicchi continuano…