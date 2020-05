Fiorentina: altra negatività al Coronavirus, il numero dei positivi cala a quattro

Dopo che Barone aveva annunciato la prima guarigione, si riduce a quattro il numero dei positivi in casa Fiorentina. La buona notizia arriva dal Corriere dello Sport e riguarda in particolare un altro membro dello staff che ha definitivamente negattivizzato il Covid19 come risultato dai tamponi effettuati. Anche i tre giocatori coinvolti sono in netto migliorante tanto che due di loro sono risultati negativi al primo tampone. Un primo importante passo verso la completa guarigione.