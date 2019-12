Fiorentina allo sbando, la reazione arriva troppo tardi

Niente esonero, parola di Pradè, ma la situazione in casa Fiorentina rimane da monitorare. A Torino il fischiatissimo Mazzarri condanna Montella alla quarta sconfitta consecutiva e a un baratro di sensazioni contrastanti. Nonostante le testimonianze di fiducia, la posizione del tecnico viola scricchiola dopo aver perso il derby tra squadre alla disperata ricerca di equilibrio, tranquillità e vittoria. La Nazione analizza il k.o. viola di Torino, partendo dall’arrembaggio finale che stempera la delusione. Dopo un primo tempo da incubo e zero tiri in porta, nella ripresa la Fiorentina dimostra qualcosa in più ma viene punita proprio nel momento migliore. L’orgoglio c’è, ma i viola vengono travolti più da sé stessi che da un Torino arruffone e concreto.