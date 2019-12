Fiorentina, allarme difesa: la porta inviolata è un lontano ricordo

Nelle ultime sei gare di Serie A la Fiorentina non ha è mai riuscita a tenere la propria porta inviolata. In questi ultimi sei incontri, dopo quel Brescia-Fiorentina terminato 0-0 lo scorso ventuno ottobre, la squadra di Montella è riuscita a conquistare appena 4 punti, frutti del successo esterno sul Sassuolo e del pareggio casalingo contro il Parma. Peggio della Fiorentina in termini di solidità difensiva sta facendo, in questo periodo, solo il Bologna, reduce da nove gare consecutive con la «porta aperta».