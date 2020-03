Fiorentina all’americana: nel mirino Busio dello Sporting Kansas City. Le cifre

Già dalla scorsa estate Commisso avrebbe voluto portare alla Fiorentina un calciatore di MLS. L’idea potrebbe prendere corpo non appena sarà possibile tornare a fare mercato e gli indizi portano a Gianluca Busio. Centrocampista centrale, classe 2002, di proprietà dello Sporting Kansas City, ha doppio passaporto statunitense e italiano. Può liberarsi dal club per una cifra inferiore ai 4 milioni di euro e il suo sbarco in Europa consentirebbe alla Fiorentina di avere un impatto mediatico maggiore anche negli Stati Uniti. Lo scrive La Nazione. LA SCHEDA DI GIANLUCA BUSIO