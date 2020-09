Fiorentina, al lavoro per il doppio colpo. Tutto su Torreira e Sema

Nello spazio dedicato al calciomercato nel quotidiano Tuttosport, spazio di rilevante importanza lo assumono le manovre della Fiorentina. Secondo il quotidiano, i viola puntano ancora decisi su Torreira (SCHEDA) e Sema (SCHEDA). E se arriveranno segnali di disponibilità da parte dei rispettivi club ad abbassare le richieste e rivedere le modalità di cessione la Fiorentina si muoverà decisa per accelerare le eventuali trattative e portarsi a casa i due giocatori. I due giocatori rappresentano da tempo gli obiettivi per soddisfare le richieste di Iachini (per il quale però la squadra resterà questa al 98%). Quella di Torreira non è un’operazione semplice, per l’uruguaiano le richieste dell’Arsenal sono ritenute eccessive (24-25 milioni). I viola però contano sul trascorrere del tempo, più si avvicinerà la data di chiusura del mercato più potrebbero aprirsi degli spiragli, potendo peraltro contare sul desiderio del giocatore di tornare in Italia. Per quanto riguarda la corsia mancina, manca un’alternativa a Biraghi e quindi il nome più caldo è proprio il laterale dell’Udinese, Ken Sema. Più complicata la pista Spinazzola (SCHEDA), sullo sfondo resta aperta la strada che porta ad Antonio Barreca (SCHEDA).

