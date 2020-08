Fiorentina al bivio, settembre nevralgico per le infrastrutture. Commisso spera

Parallelamente al mercato, come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, Settembre sarà un mese chiave sul fronte infrastrutture per la Fiorentina. Finalmente arriverà il verdetto riguardo agli emendamenti presentati in Parlamento sulla ristrutturazione degli stadi vincolati come il Franchi. Mentre a Firenze ci saranno ulteriori novità riguardo il tema finanziamento del progetto tramvia, con annesso parcheggio da realizzare nell’area di Campo di Marte. Commisso spera in un esito positivo di queste battaglie politiche, senza dimenticare l’impegno per il Centro Sportivo.

