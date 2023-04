Fiorentina, adesso servono tutti. Cabral ok, ma bisogna recuperare Jovic

La Fiorentina dovrà affrontare molte gare e Italiano ha bisogno di tutti. Soprattutto per quanto riguarda l'attacco, Cabral sta attraversando un buon periodo di forma, ma Jovic sembra perso. Sarebbe perfetto per la Fiorentina se il tentativo desse gli effetti sperati, considerando appunto che oltre alle tre partite di campionato (mercoledì la Salernitana e domenica il Napoli chiuderanno la settimana), la squadra viola come ricordato sta entrando nella fase cruciale della stagione: e se c’è bisogno di tutti, della miglior versione del centravanti serbo forse ancora di più, intanto per rilanciarsi in campionato e poi per presentarsi agli appuntamenti che contano con l’attacco tirato a lucido. Cabral lo è abbastanza, Jovic no, ma ha bisogno di spazio e minuti per esserlo: per questo oggi tocca nuovamente a lui. Lo riporta il Corriere dello Sport.