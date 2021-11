Fiorentina, adesso sei nelle grandi. Ma batti una delle sorelle

La Fiorentina è la vera sorpresa di questo campionato. Adesso Italiano chiede ai suoi il salto di qualità, ovvero battere le big

La Fiorentina dopo ben 11 giornate si trova al 7° posto in classifica, a pari merito con la Lazio e ad un punto da Roma e Atalanta. Nonostante la difficoltà delle partite in queste prime giornate, i viola sono riusciti a strappare 18 punti. La squadra di Vincenzo Italiano , è alla ricerca del salto di qualità. Questo vale a dire battere una big. Per adesso è accaduto solo a Bergamo contro l'Atalanta, mentre sono arrivate sconfitte nelle partite con Roma, Inter, Lazio e Napoli, senza dimenticarsi del Venezia...

Italiano non vuole sentir parlare di un obiettivo preciso. Come scrive il Corriere dello Sport stamani, l'allenatore viola ha in mente solo il duro lavoro, pensare partita per partita e migliorare nel tempo. L'ultima volta che la Fiorentina ha guardato in classifica la Juventus dall'alto verso il basso era il lontano 2015, dove con Sousa, i viola, fecero una prima parte di campionato da paura. Dunque l'ultima parola che i tifosi fiorentini e Italiano vogliono sentire è "sbagliare". Abbiamo bisogno di sognare a Firenze e per farlo, serve una vittoria storica.