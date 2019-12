Fiorentina a terra e clima sempre più teso: compleanno amaro per Commisso

“Fiorentina a terra“: titola così Tuttosport in riferimento alla sconfitta viola contro il Lecce per 0-1. Riportiamo una parte dell’articolo:

Contro il Lecce arriva la terza sconfitta di fila per la Fiorentina nella notte che doveva essere della riscossa (Montella dixit): a questo punto, mentre piovono i fischi e dalla curva Fiesole cantano ‘Salta la panchina’, è crisi vera per la squadra e per il suo allenatore la cui posizione vacilla sempre di più. Difficile che venga una decisione in queste ore considerando che martedì ci sarà la gara di Coppa Italia contro il Cittadella, ma intanto hanno preso a circolare i nomi di Gattuso e Prandelli. (…). Il clima è sempre più teso e volti scurissimi tra i dirigenti seduti in tribuna, su tutti quello di Rocco Commisso che peggior compleanno non poteva trascorrere. Mai da quanto ha acquistato il club viola il patron ha visto vincere di persona al Franchi la sua squadra.