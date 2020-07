Fiorentina a fatica verso il traguardo minimo. E un messaggio chiaro a Commisso

Fiorentina-Cagliari 0-0, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Uno 0-0 con vista salvezza. Il Cagliari arriva a quota 40 e può già cominciare a programmare il mercato mentre la Fiorentina è 5 punti indietro ma sta raggiungendo faticosamente il traguardo minimo stagionale. La squadra di Iachini non vince al Franchi dal 12 gennaio scorso, contro la Spal. Un dato statistico non casuale. I viola sono inconcludenti nella fase offensiva anche se il debutto di Kouame ha regalato un sorriso ai dirigenti. L’ex Genoa ha sfiorato il gol con un velenoso colpo di testa. Ma ancora una volta è arrivato un messaggio chiaro a patron Commisso: serve un bomber. La partita porta a galla due storie diverse in chiave Fiorentina. Ribery, dopo lo sfogo per il furto nella sua villa e la minaccia di andarsene a fine campionato ha voluto giocare. E come al solito ha regalato lampi di classe cristallina. Ma raramente FR7 ha trovato compagni per dialogare. Inattesa, invece, la scelta di Iachini di sostituire Chiesa nell’intervallo. Il viola (tra l’altro ammonito per un brutto fallo) vive un momento di scarsa ispirazione e anche fisicamente è lontanissimo dai suoi momenti migliori. La sensazione è che lui e la Fiorentina si stiano lentamente allontanando”.