Fiorentina a Coverciano prima di Moena? E’ possibile, ecco il motivo

Il programma di inizio stagione della società viola

La Nazione di oggi scrive che la Fiorentina, al rientro dalle vacanze estive, potrebbe svolgere le visite mediche e i primi allenamenti della nuova stagione al Centro Tecnico di Coverciano. Ci sono infatti alcuni lavori di miglioramento previsti da tempo all’interno del centro sportivo Davide Astori che, se non terminati in tempo, richiederanno un temporaneo trasloco. Come già accadde lo scorso anno, e sarebbe soltanto per 5 giorni, prima di partire per Moena il 10 luglio, per due settimane. Le amichevoli saranno comunicate entro breve. Poi una piccola pausa, prima di preparare i 6 match in poco più di due settimane che attendono i viola nella seconda metà di agosto: quattro giornate di campionato e due partite di playoff di Conference League.