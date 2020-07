Fiorentina: alla ricerca della serenità perduta

Più che la ricerca della felicità, la Fiorentina è a caccia di serenità. Ecco quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. La vittoria col Parma aveva restituito sorrisi e rincuorato l’ambiente con 3 punti fondamentali. Il gruppo rischiava di cadere sempre più in fondo alla classifica tra nervosismo e prestazioni molto deludenti. Intorno alla squadra il clima era teso come non mai. Tra nomi che aleggiavano intorno alla panchina viola, che hanno “costretto” Commisso ad intervenire direttamente dagli Usa (LEGGI). E il New York Times che rivela un accordo tra l’allora proprietà dei Della Valle e l’agente Fali Ramadani per piazzare cinque giocatori viola prima della cessione del club (LEGGI), la Fiorentina si è ritrovata nel caos più totale. La vittoria al Tardini era quindi stata una totale boccata d’ossigeno per uscire da questa situazione. Ma, neanche il tempo di rientrare a Firenze e Ribery scopre che una banda di ladri ha fatto irruzione nella sua villa a Bagno a Ripoli, proprio mentre il francese era in trasferta con la sua squadra. Rabbia, amarezza, delusione e tanta solidarietà per il francese che però, in un post sui social, aveva parlato di riflessioni per il benessere della sua famiglia. Riflessioni che hanno alzato un ulteriore polverone, tanto che per molti hanno rappresentato la volontà del francese di abbandonare la terra toscana già nella prossima sessione di calciomercato. Col Cagliari servirà quindi ottenere un risultato positivo per allontanare i malumori e ritrovare finalmente il sorriso in vista di un finale di stagione che si prospetta tutt’altro che tranquillo, almeno fuori dal campo.