Fiorenprima: Castrovilli non tradisce la fiducia di Commisso

“Fiorenprima. Chiesa inventa e Castrovilli decide“. Titola così La Gazzetta dello Sport sulla vittoria della Fiorentina contro il Torino alla prima di campionato. Ecco una parte dell’analisi:

La maglia numero 10 è sempre stata considerata speciale dal mondo Fiorentina. L’hanno indossata De Sisti, Antognoni, Robi Baggio, Rui Costa, Mutu. Patron Commisso e Beppe Iachini hanno voluto che stavolta a portarla fosse Gaetano Castrovilli. Perché lui rappresenta uno dei simboli di una società che vuole riprendersi un posto in Europa. Castrovilli non ha tradito la fiducia del presidente e del tecnico realizzando al 33’ del secondo tempo il primo gol del campionato. Una rete che permette alla Fiorentina di battere il Torino e di iniziare il campionato con il piede giusto, da solitaria prima in classifica per una notte, visto lo 0-0 tra Verona e Roma. A servire l’assist a Gaetano è stato Federico Chiesa. Altro gioiello di casa viola con un futuro tutto da scrivere. Ma chi immagina un Federico distratto dagli ultimi giorni di campagna acquisti è fuori strada. Chiesa in versione esterno a tutta fascia ha corso, si è sacrificato, ha lottato e nel finale ha inventato il colpo vincente. Forse se ne andrà, forse resterà. Intanto aiuta la Fiorentina a indossare un nuovo abito.