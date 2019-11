Finalmente torna Ribery: con lui percentuali super

Dopo tre giornate di squalifica, Franck Ribery torna in campo, domani pomeriggio contro il Verona. Come scrive La Nazione, con il francese sono arrivati i tre punti nel 34% delle gare e addirittura nell’85% dei casi la classifica è stata comunque mossa, con l’unica eccezione della sfida contro la Lazio. Senza Franck titolare, invece, la percentuale di successi scende vertiginosamente al 20%: l’unico sorriso vero è stato quello di Reggio Emilia col Sassuolo, oltre al pareggio col Parma, a cui hanno fatto da contraltare tre ko, i primi due della stagione (con la squadra ultima in classifica alla prima sosta per le Nazionali) più l’ultimo a Cagliari.