Erick Pulgar ricomincia da Parma. La scorsa stagione il cileno segnò una doppietta – di rigore – al Tardini e adesso punta alla prima maglia da titolare del suo campionato. Come scrive La Nazione, l’ex Bologna ha cominciato a mettere insieme minuti progressivamente e adesso è pronto a tornare in cabina di comando. Grazie a questo, Sofyan Amrabat potrebbe tornare a fare l’interno di centrocampo, il ruolo che Juric gli cucì addosso l’anno scorso per meritarsi la chiamata viola. Con il ritorno a tutti gli effetti dell’uomo capace di dettare i tempi di gioco, anche il marocchino potrebbe vivere una nuova primavera, tornando ad essere quel giocatore capace di stregare tutti in poche partite.

Pulgar, dopo aver sconfitto il Covid a settembre, ha bisogno di tornare ad essere protagonista e alla Fiorentina serve la sua precisione balistica sui calci piazzati. Angoli telecomandati e rigori impeccabili sono una risorsa da ritrovare il prima possibile. Adesso che tutti sono a disposizione – compreso Borja Valero – il centrocampo ritrova i suoi interpreti e si può sfruttare tutti le risorse per tornare a vincere.

