Fiducia a Montella, il traghettatore può attendere. Ma a inizio 2020 si giocherà tantissimo

Come scrive Repubblica Firenze, la sensazione, adesso, è che si andrà avanti con Montella anche dopo il match di venerdì sera al Franchi. All’inizio del 2020, alla ripresa del campionato nel giorno della Befana, ci sarà sempre Montella insomma. L’allenatore si è scrollato di dosso un peso enorme, quello dell’incertezza. Con la mossa di mandare in campo Vlahovic al posto di uno spento Chiesa, ha messo in gioco anche sé stesso. Azzeccando il cambio e scacciando lo spettro dell’esonero.

In dodici giorni, i primi del 2020, Montella si giocherà tantissimo: Bologna, Spal e Napoli in campionato e la sfida secca, quella degli ottavi di Coppa Italia, al Franchi contro l’Atalanta. La fiducia nei suoi confronti rimane sempre a tempo determinato e i viola valuteranno la sua posizione di gara in gara. Un passo alla volta. Di mezzo ci sarà anche il mercato con le mosse della dirigenza viola e i possibili rinforzi che potrebbero soddisfare e aiutare il tecnico a uscire dalla zona rossa della classifica. I vari traghettatori possono attendere. Non è questo il momento giusto per cambiare guida tecnica, anche se a giugno le sensazioni saranno differenti perché Commisso avrebbe intenzione di ripartire la prossima stagione con un altro allenatore: un profilo tipo Spalletti o Emery, per intendersi.