Ferrara scrive: ‘Torneremo ad abbracciarci sotto la torre di Maratona’

Sulle pagine di Repubblica, troviamo un pezzo di Benedetto Ferrara, noto giornalista fiorentino, del quale riportiamo un estratto:

Provi a tornare ai calcoli che potrebbero darti una scossa piacevole all’immaginazione. Per allora Ribery sarà di nuovo in campo. Piccola soddisfazione. Ma di questi tempi tutto fa. Se non altro ti distrai, getti cuore e fantasia oltre l’ostacolo. Ma adesso tutto questo conta quasi zero. Ci sono donne e uomini che si spaccano la schiena negli ospedali, c’è chi è costretto dal lavoro a sbattersi come prima in giro per le strade o in fabbrica, c’è chi lotta in terapia intensiva, ci sono ragazzi storditi da questa vacanza senza sorriso. I nervi messi alla prova, la parola amore che ritrova il suo significato più profondo: l’altruismo. E allora guardi da lontano la torre di Maratona e pensi alla sua solitudine. Vorresti farle sentire la tua voce e farle rivivere quegli abbracci e quei cori che hanno accompagnato la sua e la tua vita. Un giorno torneremo tutti lì, e quel giorno ricominceremo a chiederci chi si compra, a sognare, ad arrabbiarci.